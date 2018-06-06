ناصر يؤكد على التمسك بحق العودة ويدعو لطي صفحة الانقسام وتحقيق الوحدة

وأشار ناصر أن أبناء شعبنا الفلسطيني "يحيون في الخامس من حزيران من كل عام ذكرى حرب الأيام الستة عام 1967م ما تعرف بالنكسة"، التي نجم عنها احتلال مدينة القدس وما تبقى من أراض فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة لاحتلال الجولان السوري وسيناء المصرية.









رام الله - دنيا الوطناكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومسئولها في قطاع غزة " خلال مشاركته بالمسيرة المحمولة، التي انطلقت من السرايا بمدينة غزة إلى معبر "بيت حانون" "ايرز" شمال القطاع , والتي تزامنت مع ذكرى النكسة، واحتلال مدينة القدس، أن الشعب الفلسطيني بكل قواه يرفض احتلال القدس وما تتعرض له من عدوان إسرائيلي بدعم واضح من الإدارة الأمريكية التي تسعى للهيمنة على المدينة المقدسة وفرض واقع جديد، الأمر الذي سيتصدى له شعبنا بكل الوسائل .وشدد ناصر على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لخدمة القضية الفلسطينية، ومدينة القدس بشكل خاص متوجهاً في الوقت نفسه " بالتحية لأبناء شعبنا المتمسكين بحقوقهم الوطنية"، ونضالهم المشروع للوصول إلى إنهاء الاحتلال, وتقرير المصير بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مع ضرورة، التمسك بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم، وذلك بموجب القرار الاممي 194 .وطالب ناصر بالعمل على طي صفحة الانقسام السوداء، وتحقيق الوحدة الوطنية، والسير ضمن إستراتيجية وطنية تقوم على المقاومة في الميدان، وتدويل القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات المحدقة بها، وفي مقدمتها مشروع صفقة القرن، داعيا الى فك الارتباط باتفاق اوسلو والتزاماته، وسحب الاعتراف بإسرائيل.كما طالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لشعبنا، ودعم صموده في ظل ما يتعرض له من عدوان وإجرام إسرائيلي.