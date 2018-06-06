العلاقات الدولية يطالب روسيا بتوضيح بشأن إقامة حفل روسي في القدس

رام الله - دنيا الوطناستهجن "مجلس العلاقات الدولية في فلسطين، عزم السفارة الروسية لدى دولة الاحتلال تنظيم حفل العيد الوطني الروسي وذلك في مدينة القدس.وقال المجلس في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء: "إن هذه الخطوة غير المسبوقة تتناقض مع الموقف الروسي الرسمي بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وخاصة في هذا التوقيت الحرج من تاريخ القدس، بعد صدور القرار الامريكي المرفوض بنقل السفارة الأمريكية للقدس".وطالب المجلس روسيا بتوضيح موقفها من الحفل المنوي اقامته في 14 يونيو المقبل للمرة الأولى بعد أن كان يُقام في مدينة تل أبيب كل عام.وتحتفل روسيا في الـ 12 من حزيران/يونيو من كل عام باليوم الوطني، الذي يوافق استقلال جمهورية روسيا عن الاتحاد السوفيتي المنهار في 1990، لكن السفارة الروسية لدى دولة الاحتلال ستقيم حفل الاستقبال يوم 14 حزيران/يونيو.