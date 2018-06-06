الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه تم إيقاف المعمل عن العمل خلال جولة تفتيشية للطاقم الفني لمديرية الصحة والضابطة الجمركية على المحلات التجارية والمخابز وبالتفتيش والفحص تبين بأن المعمل يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية المطلوبة، وتم ضبط والتحفظ على قرابة طن من منتجات الالبان والاجبان لفحصها والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وأخذ العينات.





واقرت اللجنة إيقاف المعمل عن العمل وامهاله مدة قانونيه لتصويب وضعه وتحسين ظروف

بيئة العمل وتطبيق الاشتراطات اللازمة واستكمال الاجراءات اللازمة.













رام الله - دنيا الوطناوقفت الضابطة الجمركية ومديرية صحة الخليل اليوم الثلاثاء 5/6/2018 في مدينة الخليل معملاً لتصنيع الاجبان والالبان عن العمل، وذلك لافتقاره لأدنى شروط السلامه الصحية.