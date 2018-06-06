البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية ان بيان الجيش الاسرائيلي الذي يقول ان جنوده لم يطلقوا النار بشكل مباشر على المسعفة المتطوعة في الاغاثة الطبية رزان النجار يناقض الوقائع و يمثل محاولة للكذب بهدف التهرب من مسؤولية الجريمة، اذ كيف لا يكون اطلاق النار مباشرا اذا كانت الشهيدة قد اصيبت برصاصة في صدرها اخترقت ظهرها وأودت بحياتها.و أضاف د.البرغوثي ان بيان الجيش الاسرائيلي يمثل مع ذلك اقرارا غير مقصود بمسؤوليته عن الجريمة و اعترافا ضمنيا بانه قتل الشهيدة سواء كان اطلاق النار مباشرا او غير مباشر. وحذر البرغوثي بأن الناطقين باسم الجيش الاسرائيلي سيحاولوا تحريف الحقائق تدريجيا كما فعلوا مع كل جريمة قتل ارتكبوها في السابق.و قال البرغوثي نحن نطالب بلجنة تحقيق دولية محايدة لاننا لا نثق بتحقيقات الجيش الاسرائيلي او حكومته، اذ كيف يمكن القبول بأن يحقق القاتل مع نفسه.و قال د. البرغوثي : لن يهدأ لنا بال حتى يحاسب المسؤولون عن جريمة اغتيال هذه الفتاة البريئة رزان على جريمتهم.