شؤون فلسطينية

فيديو: جمعية المكارم تطلق حملة جمع تبرعات من رام الله إلى غزة

فيديو: جمعية المكارم تطلق حملة جمع تبرعات من رام الله إلى غزة
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
أطلقت جمعية المكارم الخيرية في رام الله، حملة تجميع مواد وطرود غذائية، وذلك في خيمة أقيمت في ساحة بلدية البيرة لغرض إرسالها إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الجميعة الأسير المحرر فخري البرغوثي، لـ "دنيا الوطن"، إن الحملة ستقوم بجمع التبرعات العينية وبشكل خاص المواد الغذائية من كافة مناطق الضفة، كما أنه تم نصب خيمة في ساحة بلدية البيرة لاستقبال التبرعات على مدار الساعة.

وأضاف البرغوثي، أنه سيتم توصيل المساعدات أولا بأول، وسيتم توزيعها في القطاع بشكل عادل ودون تميز في مختلف المناطق ولكل الفئات المستحقة هناك، حيث أن من يتولى مهمة توزيع الطرود في قطاع غزة هم من الاسرى المحررين وجمعيات خيري، فالحملة تقوم على الشفافية وبنفس الوقت تظهر أننا شعب واحد. 

من جهته قال خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة لدنيا الوطن إن مثل هذه الحملات يجب أن تكون يومية لدعم وإسناد أبناء شعبنا في قطاع غزة لمحاربة حصار الاحتلال لأهلنا بالقطاع لذلك يجب أن يقف الكل الفلسطيني داعماً ومسانداً لمثل هكذا حملات تدل التلاحم، كما أنه سيكون لنا دور كمؤسسة وطنية فلسطينية  وأيضا دور في التواصل مع التجار لدعم هذه الحمل.

يذكر أن الحملة تم إطلاقها بالشراكة مع جمعية التحالف للإغاثة والتنمية في قطاع غزة وبالتعاون مع الأسرى المحررين في القطاع.

 



أخبار ذات صلة

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

فتح تشيد بمواقف الاردن الداعمه للقضية الفلسطينية

فتح تشيد بمواقف الاردن الداعمه للقضية الفلسطينية

رياضيو غزة يستنكرون إقامة مباراة الإرجنتين في القدس الثلاثاء

رياضيو غزة يستنكرون إقامة مباراة الإرجنتين في القدس الثلاثاء

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

جنرال إسرائيلي: يجب أن نملك الشجاعة لاحتلال قطاع غزة وإنهاء حكم حماس

جنرال إسرائيلي: يجب أن نملك الشجاعة لاحتلال قطاع غزة وإنهاء حكم حماس

وزير إسرائيلي يدعو لقتل مطلقي الطائرات الورقية بغزة

وزير إسرائيلي يدعو لقتل مطلقي الطائرات الورقية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

الاحتلال يُصادر خمسة دونمات من أراضي الساوية بنابلس

الاحتلال يُصادر خمسة دونمات من أراضي الساوية بنابلس

إصابتان جراء تصادم مركبتين في جنين

إصابتان جراء تصادم مركبتين في جنين

الفتى حسان التميمي يفقد بصره كلياً بسبب الإهمال الطبي أثناء اعتقاله

الفتى حسان التميمي يفقد بصره كلياً بسبب الإهمال الطبي أثناء اعتقاله

إصابة مواطن برصاص جنود الاحتلال شمال غزة

إصابة مواطن برصاص جنود الاحتلال شمال غزة

منوعات

هذا الطفل أصبح فنان شهير.. غنّى شارة مسلسل رمضاني ناجح

هذا الطفل أصبح فنان شهير.. غنّى شارة مسلسل رمضاني ناجح

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في &#34;الهيبة&#34;

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في "الهيبة"

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل &#34;العاصوف&#34;

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل "العاصوف"

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

عربي

الحكومة المصرية تُقدم استقالتها للرئيس السيسي

الحكومة المصرية تُقدم استقالتها للرئيس السيسي

في الذكرى الأولى للأزمة الخليجية.. هذه رسالة قطر للدول المُقاطعة

في الذكرى الأولى للأزمة الخليجية.. هذه رسالة قطر للدول المُقاطعة

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه أراضي المملكة

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه أراضي المملكة

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء