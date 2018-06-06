فيديو: جمعية المكارم تطلق حملة جمع تبرعات من رام الله إلى غزة

خاص دنيا الوطن - بهاء بركات







وقال رئيس الجميعة الأسير المحرر فخري البرغوثي، لـ "دنيا الوطن"، إن الحملة ستقوم بجمع التبرعات العينية وبشكل خاص المواد الغذائية من كافة مناطق الضفة، كما أنه تم نصب خيمة في ساحة بلدية البيرة لاستقبال التبرعات على مدار الساعة.





وأضاف البرغوثي، أنه سيتم توصيل المساعدات أولا بأول، وسيتم توزيعها في القطاع بشكل عادل ودون تميز في مختلف المناطق ولكل الفئات المستحقة هناك، حيث أن من يتولى مهمة توزيع الطرود في قطاع غزة هم من الاسرى المحررين وجمعيات خيري، فالحملة تقوم على الشفافية وبنفس الوقت تظهر أننا شعب واحد.





من جهته قال خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، رئيس غرفة تجارة رام الله والبيرة لدنيا الوطن إن مثل هذه الحملات يجب أن تكون يومية لدعم وإسناد أبناء شعبنا في قطاع غزة لمحاربة حصار الاحتلال لأهلنا بالقطاع لذلك يجب أن يقف الكل الفلسطيني داعماً ومسانداً لمثل هكذا حملات تدل التلاحم، كما أنه سيكون لنا دور كمؤسسة وطنية فلسطينية وأيضا دور في التواصل مع التجار لدعم هذه الحمل.





يذكر أن الحملة تم إطلاقها بالشراكة مع جمعية التحالف للإغاثة والتنمية في قطاع غزة وبالتعاون مع الأسرى المحررين في القطاع.













أطلقت جمعية المكارم الخيرية في رام الله، حملة تجميع مواد وطرود غذائية، وذلك في خيمة أقيمت في ساحة بلدية البيرة لغرض إرسالها إلى قطاع غزة.