شؤون فلسطينية

فتح تشيد بمواقف الاردن الداعمه للقضية الفلسطينية

فتح تشيد بمواقف الاردن الداعمه للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة فتح بمواقف الاردن الشقيق ملكا وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته لحماية القدس والمقدسات، والوقوف ببساله في وجه المحاولات الاسرائيلية لطمس هوية المدينة وتزوير تاريخها

وأكد أسامة القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري في تصريح صحفي، إن فلسطين والاردن وشعبيهما توأمان سيامين لا يمكن فصلهما، وأن ما يصيب  الاردن يصيب فلسطين، مشددا على أن أمن وإستقرار الاردن هو مصلحة وطنية فلسطينية عليا.

وقال القواسمي: "إن القدس والاقصى والقيامة جزء من أصيل من مقدساتنا ومن تاريخنا وموروثنا الثقافي والديني، وأن القدس ستبقى فلسطينية الهوية وعربية العمق والانتماء، موجها التحية لكافة الاشقاء العرب والمسلمين الذين يقفون بحزم أمام المؤامرة التي تستهدف قضيتنا وشعبنا".

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