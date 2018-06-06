رياضيو غزة يستنكرون إقامة مباراة الإرجنتين في القدس الثلاثاء





من جانبه، طالب عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أحد المشرفين على الوقفة، الاتحاد الإرجنتيني لكرة القدم، بضرورة العدول عن قرار خوض المباراة في القدس وتغيير مكان إقامتها وعدم الانجرار خلف مخططات دولة الاحتلال، التي تتعمد إقامتها في الذكرى الـ 70 للاحتلال.



وأشار هنية إلى أن الاحتلال يستغل الرياضة لتمرير سياسة الضم العنصري لمدينة القدس، من خلال إقامة مباراة منتخب الإرجنتين في المدينة العربية الفلسطينية، موضحاً أن إصرار الإرجنتين على إقامة المباراة، سيكلفها خسارة مشجعيها في الوطن العربي ودول العدل والسلام، داعياً قوى المجتمع المدني ومحبي الرياضة للتصدي لمحاولات الاحتلال، تحويل أداة السلام لأداة سياسية لتبييض وجه الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطننظم رياضيون وقفة احتجاجية استنكاراً لإقامة مباراة تجمع الإرجنتين ومنتخب دولة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، هذا الشهر، وذلك في بميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة.وقد وجهت الدعوات للرياضيين كافة والجماهير للمشاركة، رداً على هذه المباراة التي تحمل طابعاً سياسياً.