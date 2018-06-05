شؤون فلسطينية

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بعد انتهاء العام الدراسي 2017/2018 بنجاح، تسلّم أكثر من 269.548 طالب أونروا (138,713 من الذكور و 130,835 من الإناث) من الصف الأول حتى التاسع في 275 مدرسة شهاداتهم المدرسية وشهادات التفوق في 31 ايار.

ففي حين تقدّم 136.315 طالب من الصف الخامس حتى التاسع إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي استمرت لثمانية أيام، تم تقييم 133.233 طالب من الصف الأول إلى الرابع بشكل مباشر من قبل معلميهم وفقًا للمعايير الجديدة لتقييم الأداء والتقييم القائم على المهارات (التقييم الواقعي).

 وبدأ الطلاب العطلة الصيفية مباشرة بعد الامتحان الأخير في 31 آيار/ مايو 2018 وسيبدأ العام الدراسي القادم 2018/2019 في أواخر شهر آب/ أغسطس 2018.

في العام الدراسي 2017/2018، عكف 8,733 من المعلمين والمعلمات في مدارس الأونروا (2738 معلم و 5995 معلمة) على تدريس الطلاب اللاجئين الفلسطينين في 275 مدرسة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس (11 منطقة تعليمية تابعة للأونروا) في قطاع غزة، تحت إدارة 263 مدير مدرسة و 271 نائبًا لهم.

يعتبر برنامج التعليم أكبر برنامج للأونروا في غزة، كما ترى الأونروا التعليم بأنّه أكبر استثمار في الكرامة والتنمية البشرية من أجل اللاجئين الفلسطينيين.

كما يعد توفير التعليم الأساسي الجيد والمنصف والشامل أحد النتائج الاستراتيجية للأونروا وفقًا للاستراتيجية متوسطة الأمد الحالية 2016-2021.

من خلال برنامج التعليم، تُسهم (أونروا) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصةً الهدف الرابع والذي يدعو إلى "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".

أخبار ذات صلة

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

فيديو: جمعية المكارم تطلق حملة جمع تبرعات من رام الله إلى غزة

فيديو: جمعية المكارم تطلق حملة جمع تبرعات من رام الله إلى غزة

فتح تشيد بمواقف الاردن الداعمه للقضية الفلسطينية

فتح تشيد بمواقف الاردن الداعمه للقضية الفلسطينية

رياضيو غزة يستنكرون إقامة مباراة الإرجنتين في القدس الثلاثاء

رياضيو غزة يستنكرون إقامة مباراة الإرجنتين في القدس الثلاثاء

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

جنرال إسرائيلي: يجب أن نملك الشجاعة لاحتلال قطاع غزة وإنهاء حكم حماس

جنرال إسرائيلي: يجب أن نملك الشجاعة لاحتلال قطاع غزة وإنهاء حكم حماس

وزير إسرائيلي يدعو لقتل مطلقي الطائرات الورقية بغزة

وزير إسرائيلي يدعو لقتل مطلقي الطائرات الورقية بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

الصحة والضابطة الجمركية يوقفان معملاً لتصنيع الالبان عن العمل في الخليل

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

البرغوثي: الجيش الاسرائيلي يكذب للتغطية على جريم قتل رزان النجار

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

أبو يوسف: قرارات المجلس الوطني ستنفذ

الاحتلال يُصادر خمسة دونمات من أراضي الساوية بنابلس

الاحتلال يُصادر خمسة دونمات من أراضي الساوية بنابلس

إصابتان جراء تصادم مركبتين في جنين

إصابتان جراء تصادم مركبتين في جنين

الفتى حسان التميمي يفقد بصره كلياً بسبب الإهمال الطبي أثناء اعتقاله

الفتى حسان التميمي يفقد بصره كلياً بسبب الإهمال الطبي أثناء اعتقاله

إصابة مواطن برصاص جنود الاحتلال شمال غزة

إصابة مواطن برصاص جنود الاحتلال شمال غزة

منوعات

هذا الطفل أصبح فنان شهير.. غنّى شارة مسلسل رمضاني ناجح

هذا الطفل أصبح فنان شهير.. غنّى شارة مسلسل رمضاني ناجح

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في &#34;الهيبة&#34;

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في "الهيبة"

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل &#34;العاصوف&#34;

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل "العاصوف"

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

عربي

الحكومة المصرية تُقدم استقالتها للرئيس السيسي

الحكومة المصرية تُقدم استقالتها للرئيس السيسي

في الذكرى الأولى للأزمة الخليجية.. هذه رسالة قطر للدول المُقاطعة

في الذكرى الأولى للأزمة الخليجية.. هذه رسالة قطر للدول المُقاطعة

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه أراضي المملكة

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيون تجاه أراضي المملكة

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء