(أونروا) تسلم 269.548 طالبًا شهاداتهم المدرسية

رام الله - دنيا الوطنبعد انتهاء العام الدراسي 2017/2018 بنجاح، تسلّم أكثر من 269.548 طالب أونروا (138,713 من الذكور و 130,835 من الإناث) من الصف الأول حتى التاسع في 275 مدرسة شهاداتهم المدرسية وشهادات التفوق في 31 ايار.ففي حين تقدّم 136.315 طالب من الصف الخامس حتى التاسع إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي استمرت لثمانية أيام، تم تقييم 133.233 طالب من الصف الأول إلى الرابع بشكل مباشر من قبل معلميهم وفقًا للمعايير الجديدة لتقييم الأداء والتقييم القائم على المهارات (التقييم الواقعي).وبدأ الطلاب العطلة الصيفية مباشرة بعد الامتحان الأخير في 31 آيار/ مايو 2018 وسيبدأ العام الدراسي القادم 2018/2019 في أواخر شهر آب/ أغسطس 2018.في العام الدراسي 2017/2018، عكف 8,733 من المعلمين والمعلمات في مدارس الأونروا (2738 معلم و 5995 معلمة) على تدريس الطلاب اللاجئين الفلسطينين في 275 مدرسة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس (11 منطقة تعليمية تابعة للأونروا) في قطاع غزة، تحت إدارة 263 مدير مدرسة و 271 نائبًا لهم.يعتبر برنامج التعليم أكبر برنامج للأونروا في غزة، كما ترى الأونروا التعليم بأنّه أكبر استثمار في الكرامة والتنمية البشرية من أجل اللاجئين الفلسطينيين.كما يعد توفير التعليم الأساسي الجيد والمنصف والشامل أحد النتائج الاستراتيجية للأونروا وفقًا للاستراتيجية متوسطة الأمد الحالية 2016-2021.من خلال برنامج التعليم، تُسهم (أونروا) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة خاصةً الهدف الرابع والذي يدعو إلى "ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع".