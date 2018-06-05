لمواجهة مائدة الرئيس الأمريكي.. مسلمون ينظمون إفطاراً بعنوان "ليس إفطار ترامب"

رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أنه وبمشاركة العديد من منظمات الحقوق المدنية، نظم استضافة مأدبة إفطار، تحت عنوان "ليس إفطار ترامب" خارج البيت الأبيض يوم غدٍ الأربعاء، وذلك رداً على استضافة الرئيس الأميركي مأدبة إفطار احتفالاً بشهر رمضان المبارك لهذا العام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في نهاية الأسبوع الماضي، أن البيت الأبيض، سيستضيف إفطارًا للمسلمين، يوم الأربعاء.يذكر، أن البيت الأبيض بعد وصول ترامب قد واجه العام الماضي انتقادات لاذعة بسبب تخليه عن استضافة وجبة الإفطار التقليدية في خرق للتقليد الذي نظمه أسلافه، بداية من الرئيس بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، وفق صحيفة (القدس) المحلية.