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الحكومة المصرية تُقدم استقالتها للرئيس السيسي

الحكومة المصرية تُقدم استقالتها للرئيس السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة شريف اسماعيل
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة المصرية برئاسة، شريف إسماعيل، استقالتها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما أعلن بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته على موقع (فيسبوك).

وجاءت استقالة الحكومة المصرية، بعد أداء السيسي اليمين الدستورية يوم السبت الماضي، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يذكر، أن حكومة إسماعيل قد تم تشكيلها، بعد تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، استقالة حكومته في 12 أيلول/ سبتمبر 2015، وأدت اليمين الدستورية في 19 أيلول/ سبتمبر 2015، ثم حدث تعديل وزاري في 23 آذار/ مارس 2016، ثم في 16 شباط/ فبراير 2017، وبعدها تعديل محدود شمل أربع حقائب في كانون الثاني/ يناير 2018.

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