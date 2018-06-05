جنرال إسرائيلي: يجب أن نملك الشجاعة لاحتلال قطاع غزة وإنهاء حكم حماس

قال الجنرال تسفيكا فوجل القائد السابق للمنطقة الجنوبية: "يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة، وإنهاء حكم حماس، ولكي يحدث ذلك يجب دراسة التاريخ، ويجب أن نعلم أن حماس تعمل كدولة وليس كمنظمة، حيث هزمنا الأردن وسوريا ومصر، وإذا لم نهزم حماس لن يتحقق السلام"، بحسب ما نقلته القناة السابعة الإسرائيلية.







رام الله - دنيا الوطنوأضاف: "يجب الانتصار على حركة حماس، حتى لو إن الثمن كبيرأً، فلقد جاؤونا في السابق بالحجارة ثم بالصواريخ، ثم اخترعنا القبة الحديدية، وبنينا الأسوار فجاؤونا بالانفاق ومن الكوماندوز من البحر"، بحسب القناة ذاتها.وتابع: "الآن جاؤونا بالطائرات الورقية.. إلى أين سنصل؟، هم يبتكرون كل جديد لقتلنا حتى نغادر البلاد".واستطرد بقوله: "كل عامين ننتظر جولة حرب جديدة، هل يجب علينا أن ننتظر العثور على نفق أسفل روضة ؟ حماس سيطرت على غزة، وتسعى للسيطرة على كل فلسطين، يجب أن ندفع الثمن لمرة واحدة لضمان المستقبل والسلام".