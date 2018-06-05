وزير إسرائيلي يدعو لقتل مطلقي الطائرات الورقية بغزة

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، جيش بلاده، لقتل الشبان الفلسطينيين، الذين يطلقون الطائرات الورقية الحارقة، من قطاع غزة إلى المستوطنات المقامة في غلاف غزة، حيث تسببت في إحراق مساحات من الحقول الزراعية.وقال أردان: أثناء جولة له قرب قطاع غزة: "أتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي على مطلقي الطائرات الورقية تماماً مثل أي مسلح آخر"، يجب أيضاً أن ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات القتل المستهدف على مطلقي الطائرات الورقية"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة (القدس) المحلية.