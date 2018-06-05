الاحتلال يُصادر خمسة دونمات من أراضي الساوية بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خمسة دونمات من أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.
وأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، أن قوات الاحتلال صادرت خمسة دونمات في منطقة (وادي العشرات) في قرية الساوية، تعود ملكيتها للمواطن حمد صالح جازي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خمسة دونمات من أراضي قرية الساوية جنوب نابلس.
وأكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، أن قوات الاحتلال صادرت خمسة دونمات في منطقة (وادي العشرات) في قرية الساوية، تعود ملكيتها للمواطن حمد صالح جازي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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