إصابتان جراء تصادم مركبتين في جنين

رام الله - دنيا الوطنأُصيب مواطنان، بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة، جراء حادث تصادم مركبتين على شارع حيفا بمدينة جنين.وذكر الدفاع المدني، أن طاقم إنقاذ مركز اليامون عمل على إجلاء الإصابات، وسلمها لإسعاف الهلال الأحمر، وعمل علي إزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السير، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وناشد الدفاع المدني السائقين بضرورة الانتباه، وتجنب السرعة الزائدة مع ضرورة الالتزام بالشواخص المرورية، وإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم، حفاظاً على سلامتهم.