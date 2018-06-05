الجامعة العربية: الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين تَدقُ ناقوس الخطر ويجب حمايتهم دولياً



وجدد سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية "المحتلة" بالجامعة العربية، في تصريح صحفي، مطالبته لمؤسسات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها مجلس الأمن والرباعية الدولية، بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتدخل الفوري لرفع الظلم والمعاناة عنه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقال أبو علي: "الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تدق ناقوس الخطر عبر حملات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بالإضافة إلى الانتهاكات المتواصلة بحق المتظاهرين السلميين خاصة في قطاع غزة، التي تعبر عن تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة".



وتحل اليوم الذكرى 51 لحرب الأيام الستة، التي نشبت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن عام 1967، وانتهت باستيلاء إسرائيل على قطاع غزة، والضفة الغربية، وسيناء المصرية، وهضبة الجولان السورية.



وندد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، بـ"استمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، وتواصلها بتصعيد كبير خلال هذه الفترة وأيام شهر رمضان، وما يمثله ذلك من استفزاز واستهتار بمشاعر وحقوق المسلمين، ما يؤكد أهمية وضرورة توفير الحماية للشعب والمقدسات الفلسطينية".



وقال: "إن مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته مستمرة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، حيث قدم الشعب الفلسطيني (شعب المليون أسير) مئات الآلاف من الشهداء والجرحى".



وأضاف: "طوال أكثر من 50 عامًا مضت على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967، يستمر العدوان وسياسات الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للحقوق الفلسطينية ولكافة المواثيق ومبادئ القانون الدولي".



ولفت إلى استمرار التحدي الإسرائيلي لإرادة المجتمع الدولي ومبادراته لتحقيق السلام، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنطالبت جامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، المجتمع الدولي، بالتدخل السريع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية عليه.