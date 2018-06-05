إصابة مواطن برصاص جنود الاحتلال شمال غزة





وبحسب صحيفة (القدس)، فقد تم نقل الشاب الجريح، الذي وصفت حالته بالمتوسطة إلى المستشفى الأندونيسي.





من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، أنه أطلق النار باتجاه فلسطينييْن اقتربا من السياج الفاصل شمال القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.