ماكرون: أُدين استهداف المدنيين بغزة ومتمسك بأمن إسرائيل





وقال: "قلقون على مستقبل عملية السلام، وبخاصة بعد الأحداث الأخيرة في غزة، وموقفنا هو دعم حل الدولتين"، بحسب ما جاء على موقع قناة (العالم).

رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إدانته لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً تمسك بلاده كذلك بأمن إسرائيل.وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ذكرت بإدانتي لاستهداف المدنيين، وأنا أعني ما جرى في غزة مؤخراً، كما ذكرت بتمسكي بأمن إسرائيل، وضرورة تحمل حماس المسؤولية السياسية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة إيجاد حل للأزمة الإنسانية في غزة، مجدداً إدانته لكافة أشكال العنف.