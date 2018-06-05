شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي: كارثة في غلاف غزة 9 حرائق متزامنة بفعل الطائرات الورقية

موقع إسرائيلي: كارثة في غلاف غزة 9 حرائق متزامنة بفعل الطائرات الورقية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (سروجيم) الإسرائيلي، أن كارثة حقيقة وقعت في مناطق غلاف غزة، مع ازدياد رقعة الحرائق نتيجة الطائرات الورقية التي يطلقها الشبان في قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال الموقع: الأمر غير طبيعي، تسعة حرائق متزامنة، في غلاف غزة بفعل طائرات ورقية حارقة، لم يبق الكثير من العشب الأخضر، بل اللون الأسود هو سيد الموقف.

بدوره، قال موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، وجدوا حلولًا للأنفاق وقذائف الهاون ولم يجدوا حلاً للطائرات الورقية.

أما داني عطار رئيس الصندوق القومي اليهودي، فقد أكد أنهم سيقاضون حركة حماس بسبب الأضرار البيئية التي ألحقتها بالغابات في غلاف غزة بفعل الطائرات الورقية الحارقة.

 

 

 

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