جيش الاحتلال: لم نطلق النار عمدًا باتجاه المسعفة "‎رزان النجار"

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه أتضح بعد التحقيق الأولي، لأحداث الجمعة الماضية على حدود غزة، والتي أدت أنه لم يكن هنالك قصد لقتل المسعفة رزان النجار.وذكر المتحدث الإسرائيلي، أن جنوده أطلقوا عدد محدود من الطلقات النارية، شرقي قطاع غزة، زاعمًا أنه لم تطلق نار مباشرة ومتعمدة باتجاه المسعفة ‎رزان النجار.وأضاف: التحقيق في الحادث مستمر، في إطار آلية التحقيق لهيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، وعند الانتهاء من التحقيقات ستتم إحالة استنتاجاتها للمدعي العسكري العام.