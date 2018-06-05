الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيا مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني.ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد تناول الاتصال بين الزعيمين، استعراض آخر المستجدات والعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين.وتمنى الرئيس عباس، للأردن ملكاً وحكومة وشعباً، دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار والرخاء.من جانبه، شكر العاهل الأردني، الرئيس عباس، على هذا الاتصال، متمنيا للرئيس دوام الصحة وللشعب الفلسطيني تحقيق أمانيه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.