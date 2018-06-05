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شؤون فلسطينية

فيديو: مؤسسة أمواج تنظم حفل إفطار للأطفال بمعهد الأمل للأيتام

فيديو: مؤسسة أمواج تنظم حفل إفطار للأطفال بمعهد الأمل للأيتام
خاص دنيا الوطن
نظمت مؤسسة أمواج الرياضية، افطاراً جماعياً للأطفال الايتام اليوم الاحد في معهد الأمل للأيتام وسط مدينة غزة، بدعم من رجل الاعمال الفلسطيني عدنان مجلي.

وشارك في الإفطار، ثلة من كبار الرياضيين في قطاع غزة، بجانب مجموعة من الأطفال الايتام برفقة ذويهم.

وعبر الأطفال عن سعادتهم، من كل الخطوات التي تنتهجها المؤسسات الداعمة للأطفال، وذلك من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدم لهم.

من ناحيته قال عبد السلام هنية مدير مؤسسة أمواج الرياضية، أن الشراكة بين مؤسسته ومعهد الأمل للأيتام، فتح الباب أمامنا من أجل تعزيز التعاون المرتبط بخدمة الايتام في غزة.

وأوضح هنية، أن رمضان يجمع كل شرائح المجتمع، بما فيهم فئة الأيتام، بالتالي كان واجب علينا أن ننظم لهم يوماً مفتوحاً لتناول الإفطار بشكل جماعي للتخفيف من تأثيرهم بعد فقدان ذويهم.

وثمن هنية، رجل الاعمال عدنان مجلي، على دعمه المتواصل لإفطار الأيتام، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في مواصلة اسنادهم في كل المجالات.

وفي ذات الصدد، قدم اياد المصري المدير التنفيذي لمعهد الأمل للأيتام، شكره لكل من ساهم من دعم وتنظيم إفطار الأطفال الايتام في غزة، وعلى وجه الخصوص مؤسسة أمواج الرياضية.

وأوضح المصري، أن هذا العام تم تنظيم أكثر من حفل إفطار للايتام، مما شمل العدد أكثر من ثلاثة آلاف يتيم على عدة مراحل منذ بداية شهر رمضان.

 

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