عاجل

  • موقع سروجيم: كارثة في الجنوب: 9 حرائق متزامنة في غلاف غزة بفعل طائرات ورقية حارقة

  • معاريف: الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطيني حاول عبور السياج من منطقة نيريم شرقي قطاع غزة

شؤون فلسطينية

المالكي يوصل رسالة الرئيس عباس إلى القيادة الكويتية

المالكي يوصل رسالة الرئيس عباس إلى القيادة الكويتية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير الخارجية د. رياض المالكي وزير الخارجية مع نظيره وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيق بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس حاملاً رسالة شكر وتقدير وعرفان باسم القيادة والشعب الفلسطيني على مواقف الكويت تجاه القضية الفلسطيني ولا سيما تبني الكويت وتقديمها لمشروع القرار امام مجلس الأمن.

واستعرض الوزيران التطورات السياسية دولياً واقليمياً وبحثا معا أوجه التنسيق والتشاور المشترك في المرحلة المقبلة لما يخدم قضايا البلدين والأمة العربية جمعاء وقضية فلسطين على وجه الخصوص.

وتم الاتفاق على إبقاء حالة التواصل والتشاور المستمر وصولاً إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بما يفضي الى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نهاية جلسة المشاورات قدم المالكي لنظيره الصباح الشكر والتقدير على ما تقدمه الكويت لفلسطين في كافة المناحي وتمنى للكويت التقدم والرقي.

شارك في الإجتماع رامي طهبوب، سفير فلسطين لدى الكويت، والاخ محمد ابو جامع مدير مكتب وزير الخارجية.

أخبار ذات صلة

موظفو سلطة الطيران المدني يناشدون الرئيس

موظفو سلطة الطيران المدني يناشدون الرئيس

جيش الاحتلال: لم نطلق النار عمدًا باتجاه المسعفة &#34;‎رزان النجار&#34;

جيش الاحتلال: لم نطلق النار عمدًا باتجاه المسعفة "‎رزان النجار"

الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني

الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني

رأفت يدعو مجلس الوزراء لصرف رواتب موظفي السلطة بغزة

رأفت يدعو مجلس الوزراء لصرف رواتب موظفي السلطة بغزة

فيديو: مؤسسة أمواج تنظم حفل إفطار للأطفال بمعهد الأمل للأيتام

فيديو: مؤسسة أمواج تنظم حفل إفطار للأطفال بمعهد الأمل للأيتام

فيديو: ضمن فعاليات مسيرة العودة.. انطلاق مسير الدراجات النارية وسط غزة

فيديو: ضمن فعاليات مسيرة العودة.. انطلاق مسير الدراجات النارية وسط غزة

قافلة أميال من الابتسامات 34 تصل قطاع غزة

قافلة أميال من الابتسامات 34 تصل قطاع غزة

مناشدة للرئيس عباس من موظفي سلطة الطيران في غزة

مناشدة للرئيس عباس من موظفي سلطة الطيران في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

موظفو سلطة الطيران المدني يناشدون الرئيس

موظفو سلطة الطيران المدني يناشدون الرئيس

الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني

الرئيس عباس يجري اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني

رأفت يدعو مجلس الوزراء لصرف رواتب موظفي السلطة بغزة

رأفت يدعو مجلس الوزراء لصرف رواتب موظفي السلطة بغزة

المالكي يوصل رسالة الرئيس عباس إلى القيادة الكويتية

المالكي يوصل رسالة الرئيس عباس إلى القيادة الكويتية

مناشدة للرئيس عباس من موظفي سلطة الطيران في غزة

مناشدة للرئيس عباس من موظفي سلطة الطيران في غزة

والدة &#34;رزان النجار&#34; للطيبي: خطابك خفف الألم ورفع معنوياتنا

والدة "رزان النجار" للطيبي: خطابك خفف الألم ورفع معنوياتنا

الهباش: شخصيات ذات تأثير كبير ستزور فلسطين قريبًا

الهباش: شخصيات ذات تأثير كبير ستزور فلسطين قريبًا

بنك فلسطين يوزع ماء وتمر على المارة

بنك فلسطين يوزع ماء وتمر على المارة

منوعات

هذا الطفل أصبح فنان شهير.. غنّى شارة مسلسل رمضاني ناجح

هذا الطفل أصبح فنان شهير.. غنّى شارة مسلسل رمضاني ناجح

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في &#34;الهيبة&#34;

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في "الهيبة"

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل &#34;العاصوف&#34;

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل "العاصوف"

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

عربي

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيين تجاه أراضي المملكة

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيين تجاه أراضي المملكة

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

رغم إقالة حكومة هاني الملقي.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

رغم إقالة حكومة هاني الملقي.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية