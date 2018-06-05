المالكي يوصل رسالة الرئيس عباس إلى القيادة الكويتية

رام الله - دنيا الوطناجتمع وزير الخارجية د. رياض المالكي وزير الخارجية مع نظيره وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيق بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس حاملاً رسالة شكر وتقدير وعرفان باسم القيادة والشعب الفلسطيني على مواقف الكويت تجاه القضية الفلسطيني ولا سيما تبني الكويت وتقديمها لمشروع القرار امام مجلس الأمن.واستعرض الوزيران التطورات السياسية دولياً واقليمياً وبحثا معا أوجه التنسيق والتشاور المشترك في المرحلة المقبلة لما يخدم قضايا البلدين والأمة العربية جمعاء وقضية فلسطين على وجه الخصوص.وتم الاتفاق على إبقاء حالة التواصل والتشاور المستمر وصولاً إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بما يفضي الى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وفي نهاية جلسة المشاورات قدم المالكي لنظيره الصباح الشكر والتقدير على ما تقدمه الكويت لفلسطين في كافة المناحي وتمنى للكويت التقدم والرقي.شارك في الإجتماع رامي طهبوب، سفير فلسطين لدى الكويت، والاخ محمد ابو جامع مدير مكتب وزير الخارجية.