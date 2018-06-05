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شؤون فلسطينية

قافلة أميال من الابتسامات 34 تصل قطاع غزة

قافلة أميال من الابتسامات 34 تصل قطاع غزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل وفد قافلة أميال من الابتسامات 34 إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى بعد انقطاع عدة سنوات.

ويترأس الوفد المنسق العام لقوافل أميال من الابتسامات الدكتور عصام يوسف ويضم متضامنين من بريطانيا وبلجيكا وألمانيا والجزائر والأردن واندونيسيا والكويت يمثل غالبيتهم مؤسسات خيرية وإنسانية.

وبحسب برنامج القافلة فإن لقاءات ستجري بين المشاركين في القافلة مع وزراء في الحكومة، إضافة لزيارة عدد من المستشفيات، وعيادة جرحى مسيرة العودة الكبرى، فضلاً عن زيارة الوفد لمخيمات العودة، وتستمر الزيارة مدة أسبوع.

وأعرب يوسف عن سعادته بزيارة غزة بعد انقطاع لفترة طويلة، مؤكداً أنه لم يقطع الأمل يوماً في زيارة القطاع مرة أخرى.

ودعا يوسف القوافل الإنسانية بمختلف أشكالها بزيارة غزة، واستئناف تسيير الوفود التضامنية إلى القطاع، حيث الحاجة ماسة إلى ذلك في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها السكان بسبب الحصار الإسرائيلي والأزمات المختلفة.

وأعرب عن أمله في قيام جمهورية مصر العربية الشقيقة بفتح معبر رفح بشكل دائم، وأن يستمر التنسيق مع الحكومة المصرية، والعمل على تسهيل إجراءات دخول القوافل الإنسانية، خاصة أن ذلك يندرج ضمن المصالح المشتركة للطرفين المصري والفلسطيني، وضمن العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وبين يوسف أن زيارات تفقدية ستتم لعدد من المشاريع المُنفذة من جانب المؤسسات الخيرية المشاركة في القافلة، إضافة للقيام بعدد من الفعاليات الخيرية، من أهمها سداد ديون عدد من الغارمين، وإطلاق مشروع ترميم عدد من منازل الفقراء في القطاع. 

وأشار يوسف إلى أن "المساعدات التي تحملها القافلة سيتم إدخالها إلى القطاع أثناء تواجد الوفد المرافق في غزة، وتشتمل على آلاف الطرود الغذائية، وكمية من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية".

وتشارك في القافلة عدد من المؤسسات الخيرية، من أبرزها: "جمعية البركة للأعمال الخيرية" و"الإنسانية الجزائرية" و"جمعية غزي ديستك التركية"، و"الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية" في بريطانيا (انتربال)، و"جمعية ميديكس" التركية.

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