مناشدة للرئيس عباس من موظفي سلطة الطيران في غزة

رام الله - دنيا الوطن

الأخ/ محمود عباس رئيس دولة فلسطينة







تحية فلسطينية نابعة من أعماق قلوب مُحبيك .. فخامة الرئيس لا تملك الاقلام القدرة على وصف الحاله المؤلمة التي كانت تجتاح نفوسنا وقت داهمك المرض لا اعاده الله ولا اراك مكروه بعزيز وسلم بدنك الطاهر من كل سوء.





فخامة الرئيس/ من قلوب تؤمن بقيادتك الحكيمة يُهديك موظفوا سلطة الطيران جل الأمنيات بدوام العافيه، وعلى قلب رجل واحد ندعوا الله في هذا الشهر الفضيل أن تنعم بالطمأنينة والصحه انت وكل من تحب.







قائد مسيرتنا الفذ/ يستذكر موظفوا سلطة الطيران الفترة التي كنت أنت أحد أهم مفاصلها ولم تنسى ذاكرة المطار اليوم الذي كان فخامتك يضع اللمسات الأخيرة على إتفاقية تشغيل مطار الشهيد ياسر عرفات ونستذكر اصرارك على أن لا يرفع علم اسرائيل على برح المراقبة وذلك بعد أن طلب وزير الحرب الاسرائيلي انذاك إسحاق مردخاي هذا الأمر، وإن دل هذا على شيء فانما يدل على صلابتك وتمسكك بكل ما هو فلسطيني.







سيدي الرئيس بعد سنوات مريرة من الصبر تخلى الجميع عن مؤسستنا المكلومة وبات الكثير من المسؤولين لايفرقون بين حقيقة أن المؤسسة مغلقة وبين طبيعة الكادر العامل فيها والذي يحمل تخصصات ذات طبيعة مختلفة عن جميع موظفوا الحكومة، نعم فهذا الكادر الذي يحمل تخصصات نادرة لا يوجد لتخصصاتهم حتى كليات في فلسطين يا سيدي وتلقوا هذه العلوم على حساب ذويهم بمبالغ طائلة وتم تأهيل المئات منهم بمنح كريمة من الأشقاء العرب والاصدقاء في اوربا لقد كان غريباً جداً إلقائهم على التقاعد بهذا الشكل المُهين.





نعلم فخامة الرئيس أنك تعرف ان هذا الكادر كان قد شغل مطار الشهيد ياسر عرفات الدولي لاربع سنوات دون اي اخطاء بشريه بل ان كافة مؤسسات الطيران العربي والأجنبي قد اشادت بهم وبأدائهم المميز وحتى بعد ما قامت قوات الاحتلال بتدميره ظل هذا الكادر سنوات يقوم بحمايته ويمارس عملية دوام منتظمه وسقط خلالها كثيرا من الشهداء نذكر منهم الشهيد سامي زعرب ووليد الخطيب وغيرهم من قوات الأمن الوطني والشرطة.







ختاماً نضع نحن موظفوا سلطة الطيران مظلوميتنا بين يديك وكلنا ثقة بأن بابك لا يرد مظلوم ونتمنى عليك إنصافنا وإعادة حقوقنا وتأهيلنا كي نكون علي جهوزية عند إعادة مشروع المطار من جديد علماً اننا على إستعداد للذهاب أينما تريد الحكومة.







دمت بعافيه وبصحة يا قائد مسيرتنا الحكيم وإنها لثورة حتى النصر.





أبنائك موظفى سلطة الطيران المدني