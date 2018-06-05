شؤون فلسطينية

والدة "رزان النجار" للطيبي: خطابك خفف الألم ورفع معنوياتنا

والدة "رزان النجار" للطيبي: خطابك خفف الألم ورفع معنوياتنا
النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي
رام الله - دنيا الوطن
قدم النائب د. أحمد الطيبي عزاؤه لوالدي الشهيدة الممرضة رزان النجار التي استشهدت نتيجة لتعرضها لرصاص قناصة جيش الاحتلال خلال تقديمها العلاج للمصابين في المظاهرات السلمية في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي اليوم قال فيه: "رزان الملاك بالأبيض، التي استشهدت خلال تقديم واجبها الإنساني والوطني تجاه قضيتها وشعبها.. رزان مثلت الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني والقناص الإرهابي الي اطلق الرصاص على جسد رزان مثل الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال.. يهمنا سلامة أبنائنا ونسعى لبناء مستقبل افضل لهم والحفاظ على أرواحهم، والمسؤول عن استشهاد واصابة الفلسطينيين العزل هم جنود جيش الاحتلال ومع يعطيهم الأوامر باطلاق الرصاص".

بدورها شكرت والدة الشهيدة رزان النجار النائب الطيبي، وقالت له" استمعنا بالأمس الى كلماتك وخطابك، نتشكرك من القلب على هذا الموقف.. كلماتك دعمتني شخصياً، نفتخر بوجود قائد يدافع عن أبناء شعبه ولا يخاف من قول كلمة الحق، صحيح أن هناك ألم يعتصرنا على رزان ولكن بعد كلماتك وخطابك رفعت معنوياتنا وجعلتنا نفتخر أكثر وأكثر بابنتنا الشهيدة رزان التي فضحت ممارسات الاحتلال وإرهاب قناصته.

وأضافت: من واجبنا فضح ممارسات الاحتلال الإرهابية خاصة في المحافل الدولية وهذا ما نقوم به في كل مقابلاتنا، متظاهرين خرجوا في مظاهرة سلمية وقابلهم قناصة الاحتلال لنزفهم شهداء. هذا هو الإرهاب بعينه.. لطالما رددت رزان: انا ابنة فلسطين، لأنها فعلا ابنه فلسطين واستشهدت برصاص الغدر عندما كانت تقوم بواجبها الإنساني, وهذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال".

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