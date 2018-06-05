شؤون فلسطينية

الهباش: شخصيات ذات تأثير كبير ستزور فلسطين قريبًا

الهباش: شخصيات ذات تأثير كبير ستزور فلسطين قريبًا
مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
كشف مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، أن شخصيات رفيعة المقام وذات تأثير كبير ستزور فلسطين قريبًا لتدشن عهدًا جديدًا من التواصل بين فلسطين وبين العالم العربي.

وقال الهباش: إن هناك احاديث تجري مع هذه الشخصيات اضافة الى اتصالات مع دولة اسلامية لم يسمها، لتشجيع ابناءها على زيارة القدس والعمل ما امكن على رفع العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال في وجه الزوار.

واشار الهباش الى ان ذلك كله يأتي في اطار الجهود التي تبذل للعمل على تطبيق قرار مجلس الجامعة العربية والقمة الاخيرة التي اعتمدت مبدأ الحث على زيارة العرب والمسلمين للقدس.

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