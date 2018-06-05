شؤون فلسطينية

"فتح": تطالب الحكومة برفع الاجراءات فورا وصرف رواتب الموظفين كاملة

"فتح": تطالب الحكومة برفع الاجراءات فورا وصرف رواتب الموظفين كاملة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة فتح في المحافظات الجنوبية، اليوم،  حكومة الوفاق برفع الاجراءات عن قطاع غزة وصرف رواتب موظفيها ومستحقاتهم كاملة وبشكل فوري ومعاملتهم أسوة بنظرائهم في المحافظات الشمالية.

وقالت حركة فتح على لسان جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا في المحافظات الجنوبية، إن تلك الاجراءات والتي استهدفت موظفي المحافظات الجنوبية دون سواهم، وبدأت بخصم 30% من رواتبهم، وتلاها إحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر، ومن ثم خصم 50% من ما تبقى من مرتباتهم، كان لها نتائج كارثية على الحركة، وجعلت حياة الموظفين اليومية شبه مستحيلة.

وأكد عبيد، أن الموظفين وجلهم من أبناء حركة فتح تحملوا تلك الاجراءات الصعبة بهدف إنهاء الانقسام أو تقصير عمره، ولكن اتضح بعد مرور أكثر من خمسة عشر شهراً من الخصومات والاجراءات الاخرى، أنهم وحدهم من يعانون ويلات تلك الاجراءات دون أي تأثير يذكر على الانقسام وقادته، بل بالعكس ساهمت تلك الاجراءات في خدمة أجندات رعاة الانقسام.

وأضاف أن التزام الكادر الفتحاوي في قطاع غزة بالشرعية وما يصدر عنها، وتلبيتهم للمسيرات المليونية التي خرجت في غزة في ذكرى استشهاد الرئيس ابو عمار، وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، كان دليلاً واضحاً على الانتماء الصادق والأصيل لغزة حضانة المشروع الوطني ومخزونه الاستراتيجي الذي لا ينفذ أبداً.

وأكد عبيد، أن حركة فتح في قطاع غزة تطالب الحكومة بضرورة تنفيذ مقررات المجلس الوطني، واعلان السيد الرئيس بخصوص صرف رواتب موظفي غزة كامل وفورا، والكف عن تقديم المبررات الواهية التي لم تعد مقبولة لدى أصغر شبل فتحاوي في قطاع غزة.

وأوضح عبيد أن الهيئة القيادية والأطر التنظيمية في قطاع غزة لن تقبل باستمرار هذة الاجراءات وهي بصدد اتخاذ خطوات عملية لاستعادة حقوق أبنائها.

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