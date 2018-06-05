بنك فلسطين يوزع ماء وتمر على المارة

رام الله - دنيا الوطنقام بنك فلسطين في مدينة دير البلح بحملة لتوزيع الماء والتمر على المارة وسائقي السيارات المتأخرين.وقام موظفي البنك بتوزيع الماء والتمر قبيل أذان المغرب على شارع صلاح الدين لليوم الثالث على التوالي وتستمر الحملة لنهاية شهر رمضان المبارك.