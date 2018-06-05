فلسطين والهند يحتفلان في يوم البيئة العالمي في السفارة الهندية

رام الله - دنيا الوطناحتفلت سلطة جودة البيئة، وسفارة الهند لدى دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، بيوم البيئة العالمي، في مقر السفارة في مدينة رام الله.وتضمن الحفل زراعة شجرة في حديقة السفارة، تأكيدا على أهمية إعادة التواصل مع الطبيعة، وتشجيعا للوعي العالمي للعمل من أجل البيئة، وكون ان الهند تستضيف احتفالات يوم البيئة العالمي لهذا العام، ويأتي موضوع العام تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي".وأشارت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة إلى أهمية يوم البيئة العالمي، الذي يؤكد على ضرورة التغلب على التلوث البلاستيكي، داعية الى أهمية مواجهة التحديات البيئية الكبرى للحد من التلوث البلاستيكي على الطبيعة، والحياة البرية، وصحة الإنسان.وأكدت الأتيرة أن الوضع البيئي في فلسطين يزداد تعقيدا وسوءا بفعل انتهاكات الاحتلال المستمرة والممنهجة بحق مقدرات شعبنا الفلسطيني.وثمنت دور الحكومة الهندية في دعم قضايا الشعب الفلسطيني ومساندته في المحافل الدولية، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات وتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا.وبدوره، قال السفير الهندي أنيش راجان، ان هذه الاحتفالية في مقر السفارة تأتي انسجاما مع الاحتفالات الدولية التي تستضيفها الهند، مؤكدا أهمية تعزيز العمل المشترك بين الهند وفلسطين في المجال البيئي، ومساندة فلسطين في كافة القطاعات ومنها القطاع البيئي.ويوم "البيئة العالمي"، هو اليوم الأهم للأمم المتحدة لتشجيع الوعي والعمل على الصعيد العالمي لحماية البيئة، ومنذ بدء الاحتفال بيوم البيئة العالمي عام 1974، تحول يوم البيئة العالمي الى منصة عالمية للتوعية العامة التي يحتفل بها على نطاق واسع في أكثر من 100 دولة.