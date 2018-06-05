شؤون فلسطينية

فلسطين والهند يحتفلان في يوم البيئة العالمي في السفارة الهندية

فلسطين والهند يحتفلان في يوم البيئة العالمي في السفارة الهندية
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت سلطة جودة البيئة، وسفارة الهند لدى دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، بيوم البيئة العالمي، في مقر السفارة في مدينة رام الله.

وتضمن الحفل زراعة شجرة في حديقة السفارة، تأكيدا على أهمية إعادة التواصل مع الطبيعة، وتشجيعا للوعي العالمي للعمل من أجل البيئة، وكون ان الهند تستضيف احتفالات يوم البيئة العالمي لهذا العام، ويأتي موضوع العام تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي".

وأشارت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة إلى أهمية يوم البيئة العالمي، الذي يؤكد على ضرورة التغلب على التلوث البلاستيكي، داعية الى أهمية مواجهة التحديات البيئية الكبرى للحد من التلوث البلاستيكي على الطبيعة، والحياة البرية، وصحة الإنسان.

وأكدت الأتيرة أن الوضع البيئي في فلسطين يزداد تعقيدا وسوءا بفعل انتهاكات الاحتلال المستمرة والممنهجة بحق مقدرات شعبنا الفلسطيني.

وثمنت دور الحكومة الهندية في دعم قضايا الشعب الفلسطيني ومساندته في المحافل الدولية، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات وتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا.

وبدوره، قال السفير الهندي أنيش راجان، ان هذه الاحتفالية في مقر السفارة تأتي انسجاما مع الاحتفالات الدولية التي تستضيفها الهند، مؤكدا أهمية تعزيز العمل المشترك بين الهند وفلسطين في المجال البيئي، ومساندة فلسطين في كافة القطاعات ومنها القطاع البيئي.

ويوم "البيئة العالمي"، هو اليوم الأهم للأمم المتحدة لتشجيع الوعي والعمل على الصعيد العالمي لحماية البيئة، ومنذ بدء الاحتفال بيوم البيئة العالمي عام 1974، تحول يوم البيئة العالمي الى منصة عالمية للتوعية العامة التي يحتفل بها على نطاق واسع في أكثر من 100 دولة.

أخبار ذات صلة

الحكومة تعلن أيام عطلة عيد الفطر

الحكومة تعلن أيام عطلة عيد الفطر

الحكومة: تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته وتندد باستهداف الشهيدة النجار

الحكومة: تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته وتندد باستهداف الشهيدة النجار

الخارجية: أكاذيب نتنياهو التضليلية تفضحها جرائم الإحتلال ومستوطنيه

الخارجية: أكاذيب نتنياهو التضليلية تفضحها جرائم الإحتلال ومستوطنيه

الإعلام: اقتحام &#34;الأقصى&#34; والاعتقالات داخله إرهاب وعنصرية

الإعلام: اقتحام "الأقصى" والاعتقالات داخله إرهاب وعنصرية

طفل إسرائيلي يثير الجدل: الفلسطينيين يطلقون الصواريخ لأننا سرقنا أرضهم

طفل إسرائيلي يثير الجدل: الفلسطينيين يطلقون الصواريخ لأننا سرقنا أرضهم

فلسطين تشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

فلسطين تشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

ادعيس: في ذكرى احتلال القدس لا زال الاحتلال يمارس انتهاكاته في الأقصى

ادعيس: في ذكرى احتلال القدس لا زال الاحتلال يمارس انتهاكاته في الأقصى

البنك الإسلامي الفلسطيني يتبرع لحملة&#34; نُصرةً لفلسطين ... نداء لإغاثة غَزَّة &#34;

البنك الإسلامي الفلسطيني يتبرع لحملة" نُصرةً لفلسطين ... نداء لإغاثة غَزَّة "

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: أكاذيب نتنياهو التضليلية تفضحها جرائم الإحتلال ومستوطنيه

الخارجية: أكاذيب نتنياهو التضليلية تفضحها جرائم الإحتلال ومستوطنيه

الإعلام: اقتحام &#34;الأقصى&#34; والاعتقالات داخله إرهاب وعنصرية

الإعلام: اقتحام "الأقصى" والاعتقالات داخله إرهاب وعنصرية

فلسطين والهند يحتفلان في يوم البيئة العالمي في السفارة الهندية

فلسطين والهند يحتفلان في يوم البيئة العالمي في السفارة الهندية

طفل إسرائيلي يثير الجدل: الفلسطينيين يطلقون الصواريخ لأننا سرقنا أرضهم

طفل إسرائيلي يثير الجدل: الفلسطينيين يطلقون الصواريخ لأننا سرقنا أرضهم

فلسطين تشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

فلسطين تشارك في مؤتمر العمل الدولي في جنيف

ادعيس: في ذكرى احتلال القدس لا زال الاحتلال يمارس انتهاكاته في الأقصى

ادعيس: في ذكرى احتلال القدس لا زال الاحتلال يمارس انتهاكاته في الأقصى

البنك الإسلامي الفلسطيني يتبرع لحملة&#34; نُصرةً لفلسطين ... نداء لإغاثة غَزَّة &#34;

البنك الإسلامي الفلسطيني يتبرع لحملة" نُصرةً لفلسطين ... نداء لإغاثة غَزَّة "

نقيب المحامين يثمن قرار الرئيس حل اللجنة الأمنية

نقيب المحامين يثمن قرار الرئيس حل اللجنة الأمنية

منوعات

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

وسامة شقيق سيرين عبدالنور تخطف الأنظار

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

مساعد الملكة السابق يثير الضجة بصورته .. سرق قلوب الشابات

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

هل هذا أجرأ مشهد في تاريخ توم كروز؟

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في &#34;الهيبة&#34;

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في "الهيبة"

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل &#34;العاصوف&#34;

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل "العاصوف"

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

عربي

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيين تجاه أراضي المملكة

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيين تجاه أراضي المملكة

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

رغم إقالة حكومة هاني الملقي.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

رغم إقالة حكومة هاني الملقي.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية