طفل إسرائيلي يثير الجدل: الفلسطينيين يطلقون الصواريخ لأننا سرقنا أرضهم









رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً مترجماً لإحدى القنوات الناطقة باللغة العبرية استطلع فيه المراسل الإسرائيلي آراء المستوطنين في قرار حكومتهم بمنع الطائرات الورقية القادمة من غزة والتي ألحقت خسائر فادحة بالأراضي التي يزرعونها حول غزة.وهاجم المستوطنون حكومة بنيامين نتنياهو وهددوا بالإطاحة به في الانتخابات المقبلة في حال لم يجد حلا للوضع الأمني المتدهور الذي يعانون منه.أما اللافت في لتقرير هو إجابة أحد أطفال المستوطنين حين قال إن الفلسطينيين يطلقون الصواريخ علينا بسبب معاملتنا السيئة لهم فنحن سرقنا أرضهم وقتلنا الكثير منهم.ويعتقد بعض النشطاء أن مسيرات العودة "آتت أُكلها" وحققت أهدافها بالتأثير على الإسرائيليين أنفسهم واعترافهم بحق العودة.