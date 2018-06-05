ادعيس: في ذكرى احتلال القدس لا زال الاحتلال يمارس انتهاكاته في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي وفي ذكرى احتلال القدس، لازالت تمارس انتهاكاتها للمسجد الاقصى من خلال توفير الغطاء والحماية لقطعان المستوطنين في اقتحاماتهم لساحات المسجد الاقصى صباح اليوم الثلاثاء كما اعتدت قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين الصائمين خلال عملية الاقتحام وحماية متطرفيهم.وأكد ادعيس بأن الاقتحامات تضرب بعرض الحائط بمشاعر ملايين المسلمين في أقدس مسجد في فلسطين، وفي شهر مقدس، الأمر الذي يقتضي منا وقفة جدية في مواجهتها والرد عليها بما يتناسب معها،داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات المتعلقة بحماية الأماكن الدينية والتراثية للعمل على وضع حد حاسم لممارسات الاحتلال داخل الأقصى وبقية الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية.