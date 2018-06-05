ليبرمان: لن نقبل بتحويل الطائرات الورقية لظاهرة وسنصفي حساباتنا مع حماس والجهاد

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن تل أبيب لن تقبل بتحول تحليقات طائرات ورقية حارقة من قطاع غزة إلى جنوب إسرائيل إلى ظاهرة يومية روتينية.







وجاءت تصريحات ليبرمان بعد أن شهد المستوطنون جنوب إسرائيل ارتفاعاً مفاجئاً لعدد الطائرات الورقية الحارقة التي طارت من وراء الحدود مع قطاع غزة.





وحذر ليبرمان من أن السلطات ستتعامل مع هذه الظاهرة "بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية"، مضيفاً: "ليس من عادتي عدم تسديد الحسابات، ونحن سنصفي جميع حساباتنا مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي".





وأضاف ليبرمان، خلال اجتماع مع نواب عن حزب "إسرائيل بيتنا": "نقول بكل وضوح إننا غير مستعدين لقبول تحول طائرات ورقية إلى شيء طبيعي، وهذا يخص أيضا أعمال شغب قرب السياج الحدودي ومحاولات لاختراقه والمساس بأراضي إسرائيل السيادية".وذكر ليبرمان أن 600 من هذه الطائرات الورقية أطلقت حتى الآن من أراضي قطاع غزة باتجاه إسرائيل، لكن 400 فقط منها تم اعتراضها باستخدام وسائل تقنية، فيما نجحت 200 طائرة في بلوغ إسرائيل، ما أسفر عن إحراق 9000 دونم من المزارع والغابات.