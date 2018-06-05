شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تحيل 52 تاجراً للنيابة خلال النصف الأول من رمضان

"الاقتصاد" تحيل 52 تاجراً للنيابة خلال النصف الأول من رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، 52 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، من مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم اشهار الاسعار.

وقال تقرير للإدارة العامة لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، إن طواقمه وبالتعاون مع شركائها في لجنة السلامة العامة ضبطت ما يزيد عن 51 طنا من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.

وأشار التقرير الى سحب طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطينية، البالغة 364 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها  من زيارة 3022 محلا تجاريا، وجدت من بينها 228 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع  190 شكوى ومتابعة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى، كما أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 48 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.

أخبار ذات صلة

نقيب المحامين يثمن قرار الرئيس حل اللجنة الأمنية

نقيب المحامين يثمن قرار الرئيس حل اللجنة الأمنية

لبحث ملف رواتب الموظفين بغزة.. اجتماع لأعضاء المجلس الوطني بغزة قريباً

لبحث ملف رواتب الموظفين بغزة.. اجتماع لأعضاء المجلس الوطني بغزة قريباً

صورة: آخر دقائق في حياة الشهيدة (رزان النجار)

صورة: آخر دقائق في حياة الشهيدة (رزان النجار)

269,548 طالب &#34;أونروا&#34; يتسلمون شهاداتهم المدرسية

269,548 طالب "أونروا" يتسلمون شهاداتهم المدرسية

ليبرمان: لن نقبل بتحويل الطائرات الورقية لظاهرة وسنصفي حساباتنا مع حماس والجهاد

ليبرمان: لن نقبل بتحويل الطائرات الورقية لظاهرة وسنصفي حساباتنا مع حماس والجهاد

فيديو: جمعية الوفاء والبنك الإسلامي تفتتحان جدارية &#34;خيرنا في كبارنا&#34;

فيديو: جمعية الوفاء والبنك الإسلامي تفتتحان جدارية "خيرنا في كبارنا"

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

حماس: نطالب فتح بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في 2005 و2011

حماس: نطالب فتح بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في 2005 و2011

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

نقيب المحامين يثمن قرار الرئيس حل اللجنة الأمنية

نقيب المحامين يثمن قرار الرئيس حل اللجنة الأمنية

269,548 طالب &#34;أونروا&#34; يتسلمون شهاداتهم المدرسية

269,548 طالب "أونروا" يتسلمون شهاداتهم المدرسية

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل 52 تاجراً للنيابة خلال النصف الأول من رمضان

"الاقتصاد" تحيل 52 تاجراً للنيابة خلال النصف الأول من رمضان

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

اعتقال صحفية وشقيق شهيد.. 8 معتقلين من الضفة فجرًا

اعتقال صحفية وشقيق شهيد.. 8 معتقلين من الضفة فجرًا

منوعات

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في &#34;الهيبة&#34;

صورتان من مشهد واحد تفضحان خطأً إخراجيًا في "الهيبة"

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل &#34;العاصوف&#34;

مصر تطالب السعودية بحذف مشهد مُسيء من مسلسل "العاصوف"

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

السفارة السعودية بتونس تُكذب لطيفة بشأن منعها من دخول المملكة

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

تسريب صور&#34;غير لائقة&#34; للأمير وليام وكيت ميدلتون

تسريب صور"غير لائقة" للأمير وليام وكيت ميدلتون

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

عربي

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيين تجاه أراضي المملكة

السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيين تجاه أراضي المملكة

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

رغم إقالة حكومة هاني الملقي.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

رغم إقالة حكومة هاني الملقي.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية