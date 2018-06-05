السعودية تتصدى لصاروخ بالستي أطلقه الحوثيين تجاه أراضي المملكة

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت القوات الدفاعية الجوية السعودية، فجر الثلاثاء، من تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضي المملكة.



وقالت صحيفة (سبق) السعودية، إن الصاروخ الذي تعرض للتدمير كان يستهدف مدينة ينبع، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، قال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي، إن خلال الأسابيع الماضية، تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من إحباط كل محاولات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) لاستهداف الداخل السعودي.وأضاف: "لم يطلق أي صاروخ خلال هذا الأسبوع باتجاه السعودية"، حيث أن "الجهود العسكرية المكثفة نجحت في تحييد القدرات العسكرية للحوثيين".