فيديو: السعودية تصدر أول رخص قيادة للسيارات للنساء

رام الله - دنيا الوطن

تداولت وسائل إعلام سعودية، مقطع فيديو لسيدة تستلم رخصة قيادة سيارة، حيث تعتبر أول رخصة قيادة نسائية في المملكة.







وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الإدارة العامة للمرور بدأت اليوم استبدالها بالرخص الدولية المعتمدة في المملكة رخصاً سعودية استعداداً لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 حزيران/يونيو الجاري، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.



وبينت أنه بعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر "بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية" وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.وفي 26 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من حزيران/يونيو الجاري، و"وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.