رغم إقالة حكومة هاني الملقي.. الأردنيون يواصلون احتجاجاتهم

رام الله - دنيا الوطنيواصل مئات الأردنيين احتجاجهم في محيط مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة (عمّان)، على الرغم من استقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، في وقت سابق أمس الإثنين.وانقسم المحتجون إلى أكثر من مجموعة، محاولين الوصول إلى منطقة "الدوار الرابع"، حيث يوجد مقر الحكومة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما أحدث تدافع.وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في محيط مقر الحكومة، حيث تفصل المحتجين عنه بحواجز أمنية، وأثناء تواجده في منطقة "الدوار الرابع"، قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات، اللواء فواز المعايطة، في تصريحات صحفية، إنه "لا تغيير على النهج في التعامل مع المعتصمين".ودعاهم إلى "المحافظة على السلمية، والتعبير الحضاري عن الرأي، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وخدمتهم"، كما شارك أردنيون في وقفات احتجاجية بمحافظات أخرى، بينها: الكرك (جنوب) وإربد والرمثا (شمال).وكان نشطاء أردنيون دعوا لمواصلة الاحتجاجات الشعبية في محيط مقر رئاسة الحكومة المعروف بـ"الدوار الرابع" على الرغم من تقديم رئيسها هاني الملقي استقالته للعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين اليوم.وتواصلت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج الليلة أيضا إلى "الدوار الرابع" للمطالبة بـ"تغيير النهج الاقتصادي وطريقة تشكيل الحكومات في الأردن".وقال نشطاء إن "تغيير الأشخاص لا يعني تغيير النهج الذي يطالب به المحتجون للخروج من أزمات البلاد السياسية والاقتصادية" وفق قولهم.وخلال الأيام القليلة الماضية تصاعدت الاحتجاجات بصورة كبيرة في كافة المحافظات الأردنية وخاصة العاصمة عمان التي تشهد محاولة متكررة للوصول إلى مقر رئاسة الحكومة وسط إجراءات أمنية مشددة.