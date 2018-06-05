الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

رام الله - دنيا الوطن

توغلت قوات من الجيش التركي، الثلاثاء، حوالي 25 كم في شمال العراق باتجاه منطقة جبل قنديل للتصدي لمقاتلي حزب العمال الكردستاني.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن الجيش التركي لم يعلن بعد تفاصيل العمليات الجارية، لكن العديد من الصور المتداولة على وسائل الإعلام الاجتماعية أظهرت وجود قوات خاصة في قرى قريبة من منطقة قنديل.ولدى تحدثه في مقابلة متلفزة مع وكالة أنباء (الأناضول)، قال وزير الداخلية سليمان سويلو يوم الاثنين، إن تركيا قد تشن قريبا عملية لـ (مكافحة الإرهاب) في قنديل.وأضاف سويلو أن "العملية ضد مجموعة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل باتت مسألة وقت. وأؤكد أن قنديل سيكون مكانا آمنا بالنسبة لتركيا قريباً".كما قال نائب رئيس الوزراء، بكر بوزداج، أيضا في وقت لاحق من يوم الاثنين، إن تركيا لديها الحق في القيام بعمليات ضد حزب العمال الكردستاني في منطقة قنديل بشمال العراق، وأنها "ستفعل ذلك في أي وقت تراه ضروريا".ويوم الأحد، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن عملية مكافحة الإرهاب في عفرين قد نفذت بنجاح و"الآن حان الوقت لقنديل".وتعد جبال قنديل، الواقعة على بعد 40 كم جنوب شرقي الحدود التركية في محافظة أربيل العراقية، معقل حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.