تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4361 مسافر في كلا الاتجاهين الاثنين 04-06-2018 عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-
مغادرين : 1825 مسافر
قادمين : 2536 مسافر
مرجعين : 3 مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
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