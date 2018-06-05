تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4361 مسافر في كلا الاتجاهين الاثنين 04-06-2018 عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-





مغادرين : 1825 مسافر

قادمين : 2536 مسافر

مرجعين : 3 مسافر





واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الثلاثاء من السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساءً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن