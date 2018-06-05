تهديدات إسرائيلية لإيران بتحالف عسكري "عربي غربي إسرائيلي"

رام الله - دنيا الوطن

هددت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إيران بتشكيل تحالف



عسكري يضم معها دولاً عربية وغربية.وقال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تحالفاً عسكرياً يضم الدول الغربية والعربية وإسرائيل، قد يتم تشكيله ضد ايران، إذا لم ترضخ طهران للمطالب الأمريكية بخصوص برنامجها النووي.وأضاف الوزير الإسرائيلي: "رد الغرب للتهديدات المنطلقة من طهران يجب أن يكون واضحاً"، فيما لم يحدد الدول التي قد تنضم إلى هذا التحالف علماً بأن الدول الغربية الكبرى أعلنت في الأسابيع الأخيرة معارضتها للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.ورأى كاتس أن إعلان إيران نيتها تسريع عملية تخصيب اليورانيوم يدل على أن صناع القرار هناك في حالة من الهلع والذعر، معتبراً أن العقوبات التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بدأت تجني ثمارها.وأضاف كاتس: "على الإيرانيين الاختيار بين أمرين: إما القبول بالموقف الأمريكي أو الإنهيار تحت ثقل الضغوط الاقتصادية"، لافتاً إلى أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.