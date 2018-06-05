شؤون فلسطينية

حماس: نطالب فتح بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في 2005 و2011

حماس: نطالب فتح بتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة في 2005 و2011
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، حركة فتح، بالعمل على إنهاء الانقسام، وذلك عبر الالتزام بما تم الاتفاق عليه في 2005 و2011، داعيةً فتح للمسارعة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال رفع الإجراءات عن غزة.

ودعت حماس، في بيان صحفي، عقد مجلس وطني توحيدي وفق مخرجات اجتماع بيروت في 2017،  وترتيب البيت الفلسطيني تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية، وللمجلس الوطني والتشريعي.

وأكدت الحركة، على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة، مشيرةً إلى أنها تؤمن "بإدارة علاقاتنا الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، بما يعزّز وحدة الصف والعمل المشترك؛ من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلّعات الشعب الفلسطيني".

وقالت حماس، إنه "في مثل هذا اليوم قبل 51 عاماً تعرضت الأمة العربية لهزيمة زلزلتها، وهزت كيانها بقسوة، إذ لم تكن مستعدة لمواجهة التحديات الصهيونية بما يلزم ويتلاءم مع وحشية العدو ومعتقداته العنصرية". 

وأضافت: "كانت النكسة والهزيمة محطة فارقة في تاريخ شعبنا وأمتنا حفرت أخاديد في وعيها وثقافتها بعد جرحها الغائر في "النكبة"، وما زالت آثارهما المؤلمة في فلسطين ومرتفعات الجولان والأراضي المحتلة في لبنان شاهدة حتى اللحظة، وما زالت فلسطين تدفع جراء تداعياتها حملة استيطانية تهويدية مسعورة تتوسع حتى اليوم ولَم تتوقف".

واستدرك البيان: "لكنَّ شعبنا تعلم من نكبته الدروس واستقى العبر، فهو على أهبة الاستعداد والجهوزية الدائمة مواصلا الليل مع النهار لمواجهة اعتداءات الاحتلال وجرائمه، ويتصدى لها بكل الوسائل والأدوات الممكنة".

وحيّت حركة حماس، شعبنا الصامد في القدس وغزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48 والشتات، "الذي يؤكد كل يوم من خلال تضحياته وإبداعاته في المقاومة أنه شعب يستحق الحرية والاستقلال والعيش بأمن وأمان على أرضه بعد تحريرها من الاحتلال".

وأكدت أن القدس عاصمة فلسطين، ولها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، عربياً وإسلامياً وإنسانياً، وجميع مقدساتها الإسلامية والمسيحية هي حقّ ثابت للشعب الفلسطيني والأمَّة العربية والإسلامية، ولا تنازل عنها ولا تفريط بأيّ جزء منها. 

وقالت إنَّ "كلّ محاولات ترمب وإدارته المتصهينة من نقل سفارة الولايات المتحدة إليها والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وكل إجراءات الاحتلال فيها من تهويدٍ واستيطانٍ وتزوير للحقائقِ وطمس للهوية والمعالمِ منعدمة كأنها لم تكن".

وشددت على أن "المقاومة مستمرة بكل أشكالها، ولا تلغي وسيلةٌ وسيلةً أخرى"، مجددة رفضها المساس بالمقاومة وسلاحها. 

وأكدت على حق شعبنا في تطوير وسائل المقاومة وآلياتها، منوهةً إلى أن إدارة المقاومة من حيثُ التصعيد أو التهدئة، أو من حيث تنوّع الوسائل والأساليب، تندرج كلّها ضمن عملية إدارة الصراع، وليس على حساب مبدأ المقاومة.

وجددت حماس رفضها كلّ المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين والنازحين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل. 

وحذرت من محاولة المساس بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين، والقفز عن تعويضهم وعن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم، وهذا حقّ ملازم لحق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي حقَّهم في العودة ولا ينتقص منه.

وعبّرت عن رفضها الشديد لكل "عمليات التطبيع والهرولة المعيبة" مع الاحتلال القاتل من أي جهة وعلى أي مستوى كان، معتبرة أنها "جزءًا من محاربة الشعب الفلسطيني وقتلا لآماله في الحرية والاستقلال". 

ورحبّت حماس بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، وحركة المقاطعة الدولية للاحتلال BDS وغيرها، ونحيّي كل أحرار العالم المناصرين للقضية.

أخبار ذات صلة

فيديو: جمعية الوفاء والبنك الإسلامي تفتتحان جدارية &#34;خيرنا في كبارنا&#34;

فيديو: جمعية الوفاء والبنك الإسلامي تفتتحان جدارية "خيرنا في كبارنا"

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

فيديو: (أنا أدعم غزة).. حملة أمريكية إسرائيلية لرفع الحصار عن القطاع

فيديو: (أنا أدعم غزة).. حملة أمريكية إسرائيلية لرفع الحصار عن القطاع

فيديو: شرطة الاحتلال تعتقل 12 مصلياً بالمسجد الأقصى المبارك

فيديو: شرطة الاحتلال تعتقل 12 مصلياً بالمسجد الأقصى المبارك

القوات الخاصة الإسرائيلية تنتشر على طول الحدود مع قطاع غزة لهذا السبب

القوات الخاصة الإسرائيلية تنتشر على طول الحدود مع قطاع غزة لهذا السبب

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

اعتقال صحفية وشقيق شهيد.. 8 معتقلين من الضفة فجرًا

اعتقال صحفية وشقيق شهيد.. 8 معتقلين من الضفة فجرًا

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله والخليل

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله والخليل

الشرطة تعتقل سبعة أشخاص بتهمة لعب القمار واختلاق الجرائم برام الله

الشرطة تعتقل سبعة أشخاص بتهمة لعب القمار واختلاق الجرائم برام الله

منوعات

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

تسريب صور&#34;غير لائقة&#34; للأمير وليام وكيت ميدلتون

تسريب صور"غير لائقة" للأمير وليام وكيت ميدلتون

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

عربي

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

أربعة قتلى في اشتباكات مع تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين العراقية

أربعة قتلى في اشتباكات مع تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين العراقية

الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75% من درنة

الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75% من درنة

الملك عبد الله: اضطررت أن أعمل مكان الحكومة وهذا ليس دوري

الملك عبد الله: اضطررت أن أعمل مكان الحكومة وهذا ليس دوري