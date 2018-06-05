البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن الشعب الفلسطيني الذي صمد لسبعين عاما من النكبة قد أفشل محاولات حكام اسرائيل تصفيته قضيته الوطنية بعد احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس و قطاع غزة و الجولان في مثل هذا اليوم قبل واحد و خمسين عاما، فعلى عكس امنيات و مخططات المحتلين أدى الاحتلال الى ايقاظ الوطنية الفلسطينية والى تصاعد الثورة الفلسطينية و الى سلسلة من الانتفاضات الشعبية.





وتعيش فلسطين اليوم ملحمة نضالية دمجت بين النضال لانهاء الاحتلال و بين الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في العودة مع الكفاح لاسقاط نظام التمييز و الفصل العنصري الذي انشأته الحركة الصهيونية بتصاعد المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة و فرض العقوبات على اسرائيل.





وأكد البرغوثي ان الحركة الصهيونية ورغم الجبروت العسكري لدولة الاحتلال تعيش اسوأ أزماتها بعد أن فشلت في تهجير من بقي صامدا من الشعب الفلسطيني حتى صار عدد الفلسطينيين يفوق عدد الاسرائيليين في ارض فلسطين التاريخية.





وأكد البرغوثي أن الصحوة الوطنية، وتصاعد النضال من أجل الحرية و العدالة و المساواة، أثبت فشل الاحتلال في كسر ارادة الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن