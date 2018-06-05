فيديو: شرطة الاحتلال تعتقل 12 مصلياً بالمسجد الأقصى المبارك

رام الله - دنيا الوطن

أقدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تساندها عناصر القوات الخاصة، صباح الثلاثاء، على اعتقال 12 مصلياً من أمام الجامع القبلي بالمسجد الأقصى أثناء اقتحام مجموعه من المستوطنين ساحات الحرم.



ونصبت شرطة الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة، وأوقفت عددا من الشبان وطلاب المدارس، واستجوبتهم في البلدة القديمة.









ومنذ ساعات الصباح فتحت قوات الاحتلال باب المغاربة وانتشرت في ساحات المسجد لتأمين وتوفير الحماية للمستوطنين، وحدثت اشتباكات بالأيادي بين الفلسطينيين في المسجد ومجموعات المستوطنين الذين اقتحموا ساحاته.