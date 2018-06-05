القوات الخاصة الإسرائيلية تنتشر على طول الحدود مع قطاع غزة لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من قواته استعداداً لأحداث يوم النكسة، وهو اليوم الذي سيجدد فيه الفلسطينيون مسيراتهم الحدودية"، موضحةً أنه "تم حشد قوات خاصة من الجيش لهذه المنطقة الحساسة على طول القطاع، وفي التجمعات الاستيطانية المجاورة".



وأضافت أن "أحداث اليوم الثلاثاء قد تكون أخف مما حضر له الفلسطينيون، لأنهم يريدون التحشيد الأكبر ليوم الجمعة القادمة، وهي الأخيرة في شهر رمضان".





وأوضحت الصحيفة، أن هناك تقدير إسرائيلي بأن يتوافد الفلسطينيون إلى الحدود في ساعات ما بعد الظهر، في ست نقاط مركزية على طول القطاع بحضور آلاف المتظاهرين، يقومون برشق الحجارة، ووضع عبوات ناسفة، وإطلاق الطائرات الورقية المشتعلة.ويحيي الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم، الذكرى الـ51 للنكسة واحتلال إسرائيل ما تبقى من فلسطين عام 1967، في ظل استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، في وقت توعد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بـ "تصفية الحساب" مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.