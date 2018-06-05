دولي

الشاباك الإسرائيلي: اعتقال خلية خططت لاغتيال نتنياهو واستهداف القنصلية الأمريكية بالقدس

الشاباك الإسرائيلي: اعتقال خلية خططت لاغتيال نتنياهو واستهداف القنصلية الأمريكية بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن اعتقال خلية يتزعمها شاب فلسطيني خططت لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات ومبنى القنصلية الأمريكية.

ووفق ما أوردت القناة السابعة الإسرائيلية، فإن الشاباك اعتقل خلية من شرق القدس يتزعمها شخص يدعى "محمد جمال رشدة" 30 عام من مخيم شعفاط.

وأوضحت القناة، أن الخلية خططت لتنفيذ هجمات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات ومبنى القنصلية الأمريكية وغيرها.

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