مسؤول قطري: ما يحدث بالأردن مخطط لتمرير (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، إن دولاً قريبة من الأردن تقف وراء الاحتجاجات العارمة في عمان وذلك للضغط عليها من أجل قبول (صفقة القرن).







و"صفقة القرن" هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، تمهيداً لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية وإسرائيل، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب.





وقال بن جاسم، في تغريدتيْن عبر حسابه على (تويتر): "ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً له من دول قريبة (لم يسمّها)، وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن".





وأضاف: "أعرف معاناة الشعب الأردني، وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه"، داعياً الشعب الأردني إلى "أن ينظر للخراب من حوله، وأن يثق بالملك (عبدالله الثاني) وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية، ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم".







وشهد الأردن، في الأيام الخمسة الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة البلاد، في 21 أيار/مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى البرلمان لإقراره.