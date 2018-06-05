عربي

مسؤول قطري: ما يحدث بالأردن مخطط لتمرير (صفقة القرن)

مسؤول قطري: ما يحدث بالأردن مخطط لتمرير (صفقة القرن)
حمد بن جاسم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، إن دولاً قريبة من الأردن تقف وراء الاحتجاجات العارمة في عمان وذلك للضغط عليها من أجل قبول (صفقة القرن).

و"صفقة القرن" هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، تمهيداً لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية وإسرائيل، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب.

وقال بن جاسم، في تغريدتيْن عبر حسابه على (تويتر): "ما يجري في الأردن أرجو أن لا يكون مخططاً له من دول قريبة (لم يسمّها)، وذلك للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن".

وأضاف: "أعرف معاناة الشعب الأردني، وأعرف شح موارد الأردن والتي تحتاج منا جميعاً الوقوف معه"، داعياً الشعب الأردني إلى "أن ينظر للخراب من حوله، وأن يثق بالملك (عبدالله الثاني) وأن يعاتبه ككبير العائلة الأردنية، ولكن يجب الحفاظ على هذا الكيان في هذا البحر المتلاطم".

وشهد الأردن، في الأيام الخمسة الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة البلاد، في 21 أيار/مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى البرلمان لإقراره.

أخبار ذات صلة

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

أربعة قتلى في اشتباكات مع تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين العراقية

أربعة قتلى في اشتباكات مع تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين العراقية

الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75% من درنة

الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75% من درنة

الملك عبد الله: اضطررت أن أعمل مكان الحكومة وهذا ليس دوري

الملك عبد الله: اضطررت أن أعمل مكان الحكومة وهذا ليس دوري

فيديو: أسر عشرات الحوثيين في جبهة الساحل الغربي

فيديو: أسر عشرات الحوثيين في جبهة الساحل الغربي

السعودية تبدأ بإصدار رخص النساء لقيادة السيارات

السعودية تبدأ بإصدار رخص النساء لقيادة السيارات

الداخلية التونسية تُفكك خلية مُسلحة في ولايتي القصرين والعاصمة

الداخلية التونسية تُفكك خلية مُسلحة في ولايتي القصرين والعاصمة

تكليف (عمر الرزاز) بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

تكليف (عمر الرزاز) بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

تنقل 4361 مسافر الاثنين على معبر الكرامة

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

البرغوثي: بعد 51 عاما الاحتلال فشل في كسر ارادة الشعب الفلسطيني

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

اعتقال صحفية وشقيق شهيد.. 8 معتقلين من الضفة فجرًا

اعتقال صحفية وشقيق شهيد.. 8 معتقلين من الضفة فجرًا

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله والخليل

مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال برام الله والخليل

الشرطة تعتقل سبعة أشخاص بتهمة لعب القمار واختلاق الجرائم برام الله

الشرطة تعتقل سبعة أشخاص بتهمة لعب القمار واختلاق الجرائم برام الله

منوعات

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

هشام الهويش يعترف: أجريت عملية تجميل في منطقة الثدي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

تعرفوا على السبب الحقيقي لانفصال ريهانا عن حبيبها الثري السعودي

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

ريم البارودي: أحمد سعد كان بيضربني قبل مايطلع المسرح وفضايح كتيرة

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها &#34;فريدة&#34;

مي كساب تضع طفلتها الثانية وتُطلق عليها اسم على وزن شقيقتها "فريدة"

تسريب صور&#34;غير لائقة&#34; للأمير وليام وكيت ميدلتون

تسريب صور"غير لائقة" للأمير وليام وكيت ميدلتون

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج &#34;رامز تحت الصفر&#34;

إلهام الفضالة تكشف حقيقة برنامج "رامز تحت الصفر"

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

جوني ديب بمظهر صادم يثير القلق

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

منى واصف ترفض عمليات التجميل لسبب مؤثر وجميل

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

قرار جديد لحليمة بولند بعد اعتزالها المُفاجئ

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

لطيفة تبكي بسبب حرمانها غير المبرر من أداء مناسك العمرة

عربي

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية

أربعة قتلى في اشتباكات مع تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين العراقية

أربعة قتلى في اشتباكات مع تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين العراقية

الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75% من درنة

الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75% من درنة

الملك عبد الله: اضطررت أن أعمل مكان الحكومة وهذا ليس دوري

الملك عبد الله: اضطررت أن أعمل مكان الحكومة وهذا ليس دوري