شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى

الاحتلال يعتقل 15 معتكفًا في الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت قوات الاحتلال الخاصة المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك قبل ان تعتقل خمسة عشر مواطنا منهم، تزامنا مع اقتحام عصابات المستوطنين لباحاته صباح اليوم.

وأفادت مراسلة صوت فلسطين في القدس  بان قوات الاحتلال قامت بمهاجمة مجموعة من المصلين وهم يتلون القرآن الكريم في الساحة المقابلة للمسجد القبلي، واعتدت عليهم بالضرب والدفع واعتقلت حوالي 15 شابا منهم واقتادتهم الى مركز التحقيق "باب السلسلة" بالبلدة القديمة.

الى ذلك، واصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال في البلدة القديمة والعيساوية ومخيم شعفاط الذي شهد مواجهات عنيفة الليلة الماضية مع هذه القوات اسفرت عن اصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي.

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