مجدلاني: سنضع إجراءات ملموسة للانفكاك من اتفاقية باريس الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د .أحمد مجدلاني إن اللجنة بصدد وضع اجراءات ملموسة للتطبيق فيما يتعلق بالانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي واعادة النظر في الارتباط الأمني مع الاحتلال.وأضاف مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الثلاثاء أن المرحلة الحالية بكل التزاماتها لم تعد ملزمة لنا في وقت الذي لم تلتزم سلطات الاحتلال اصلا ببنود اتفاقية أوسلو، موضحا أن المسألة الرئيسية الآن هي قرار سياسي بإعادة النظر بدور السلطة التي يجب ان تكون أساسا لإقامة الدولة.وشدد مجدلاني على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من مشاريع استيطانية تسعى من خلالها لترسيخ الاحتلال وتدمير حل الدولتين، وقت تستمر فيه بتوسيع صلاحيات ما تسمى بالإدارة المدنية على حساب صلاحيات السلطة الوطنية في الأراضي الفلسطينية حتى أصبحت سلطة بلا سلطة.