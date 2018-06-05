شؤون فلسطينية

محسين: هذا موعد انعقاد المجلس المركزي والملفات التي سيناقشها

محسين: هذا موعد انعقاد المجلس المركزي والملفات التي سيناقشها
رام الله - دنيا الوطن
تصادف اليوم الخامس من حزيران الذكرى الحادية والخمسين للنكسة التي وقعت عام 1967 .

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن لإذاعة "صوت فلسطين " صباح اليوم الثلاثاء  إن فعاليات إحياء ذكرى النكسة ستنطلق اليوم على نقاط الاحتكاك مع الاحتلال بالضفة والقدس وقطاع غزة وفي مخيمات اللجوء والشتات.

وأوضح محيسن أن فعاليات إحياء ذكرى النكسة تأتي رفضا لاستمرار الاحتلال ومطالبة العالم بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في رسالة تؤكد على الإصرار للمضي نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حق العودة وانجاز استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس .

من جهة ثانية، قال عضو مركزية حركة فتح إن المجلس المركزي سينعقد بعد عيد الفطر أو الشهر المقبل وسيتخذ العديد من القرارات في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بعد انتخاب قيادة جديدة للجنة التنفيذية والمجلس المركزي .

وأشار محيسن إلى أن البيت الداخلي بحاجة لمزيد من الترتيب الذي يبدأ بانتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني لتجديد الأطر القيادية وكذلك ترتيبات في البيت الفتحاوي على مستوى المجلس الثوري واللجان إلى جانب استمرار المعركة السياسية والقانونية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

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