طعن امرأة ورضيعها غربي العاصمة البريطانية لندن

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة البريطانية، إن امرأة ورضيعها أدخلا إلى المستشفى بعد تعرضهما للطعن في حي فلتام غربي لندن.وتم استدعاء الشرطة إلى حي سوينفيلد كلوز في مساء أمس الاثنين، وسط مخاوف بشأن الحادثة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).كما بعثت الشرطة الإسعاف الجوي لمكان الحادث، على جانب خدمة الإسعاف الدورية، وتم نقل المرأة والرضيع إلى مستشفى في غربي لندن.وقامت الشرطة بتطويق مسرح الجريمة وإغلاقه للبدء بإجراء التحقيقات الجنائية.