الجيش الليبي يعلن سيطرته على 75% من درنة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الوطني الليبي أنه بات يسيطر على 75% من مساحة درنة، مشيرا إلى استمرار مطاردة المسلحين في المدينة.وأصدرت غرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني الليبي، بيانها الثالث والذي أوردت فيه أن قوات الجيش الليبي سيطرت صباح أمس الاثنين، على أكثر من 75% من مدينة درنة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال بيان للجيش الليبي: "إن قوات الجيش الليبي مازالت تطارد ما تبقي من فلول الجماعات المسلحة داخل المدينة".وطالب بيان الجيش، المواطنين من أهالي درنة بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عملية القوات، مؤكدا أن المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية القوات المسلحة الليبية التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية وأن المواطنين سيبقون في مواقعهم آمنين.يذكر أن الجيش الليبي أطلق مؤخرا عملية عسكرية في درنة لتحريرها من قبضة تنظيمات مسلحة تسيطر عليها منذ 2011.